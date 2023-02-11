«Краснодар» пообещал болельщикам футболки с автографами игроков за оформление Fan ID

«Краснодар» на своём официальном сайте объявил о начале акции для болельщиков клуба, оформивших себе Fan ID, электронный документ, необходимый для посещения футбольных матчей в рамках Российской Премьер-Лиги во всех городах России с 1 декабря 2022 года.

«Краснодар» пообещал розыгрыш ряда призов каждую неделю среди болельщиков, оформивших Fan ID и зарегистрировавшихся в клубной системе «быков». Среди призов называются футболки и мячи с автографами игроков основного состава команды, билеты на матчи «Краснодара» и промокоды на приобретение атрибутики клуба. Акция будет действовать с 17 февраля по 26 мая 2023 года.

«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав 25 очков после 17 сыгранных матчей.