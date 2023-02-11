«Ростов» — «Краснодар»: во сколько матч Зимнего кубка РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».

Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Победу в турнире уже обеспечил себе московский «Спартак», набрав восемь очков. «Краснодар» (3) занимает вторую строчку. Сочи (3) — на третьем месте. «Ростов» (2) замыкает турнирную таблицу.

В первом круге сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.