«Ростов» — «Краснодар»: во сколько матч Зимнего кубка РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет «Матч ТВ».
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Победу в турнире уже обеспечил себе московский «Спартак», набрав восемь очков. «Краснодар» (3) занимает вторую строчку. Сочи (3) — на третьем месте. «Ростов» (2) замыкает турнирную таблицу.
В первом круге сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.
- 11 февраля 2023
-
11:30
-
11:28
-
11:28
-
11:19
-
11:13
-
11:10
-
11:08
-
11:04
-
10:50
-
10:49
-
10:45
-
10:38
-
10:29
-
10:21
-
10:19
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:40
-
09:38
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:47
-
08:45
-
08:35
-
08:30
-
08:05
-
07:53
-
07:43
-
07:34
-
07:29
-
07:20