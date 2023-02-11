Эдди Хау: трудно предсказать, что я буду чувствовать, выходя на стадион «Борнмута»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом». Встреча состоится сегодня, 11 февраля. Начало игры — в 20:30 мск. Хау провёл в «Борнмуте» большую часть своей карьеры игрока, а также возглавлял команду в периоды с 2009 по 2011 год и с 2012 по 2020 год.
«Мы готовились к игре в обычном режиме. С эмоциональной стороны трудно предсказать, что я буду чувствовать, выходя на стадион, который я так хорошо знаю, и перед столькими людьми, которых я так хорошо знаю. Это особое место для игры в футбол, иногда стадион раскачивается, и мы должны быть готовы к такой атмосфере.
Они подписали несколько очень хороших игроков и инвестировали в трансферный рынок, так что я думаю, что это команда отличается от той, которую мы видели в предыдущие недели. Они хорошо готовы физически, поддерживают высокий темп. Это будет другая игра, и мы должны быть готовы к ней», — приводит слова Хау официальный сайт «Ньюкасла».
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