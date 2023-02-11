Эмилиано Мартинес — о будущем: я бы хотел выиграть титул с «Астон Виллой»

Голкипер сборной Аргентины и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о своём будущем в бирмингемском клубе, отметив, что хочет выиграть со своей командой какой-либо трофей, но чувствует, что готов к выступлениям на уровне Лиги чемпионов.

«Переход в новый клуб? Я бы хотел выиграть титул с «Астон Виллой», да, это сложно… Но мы посмотрим, что произойдёт дальше. Я чувствую, что нахожусь на том уровне, что могу играть в Лиге чемпионов и бороться за победу в ней», — приводит слова Мартинеса France Football.

30-летний Мартинес выступает за «Астон Виллу» с 2020 года. Всего за бирмингемскую команду аргентинский голкипер провёл 95 матчей, в которых пропустил 120 голов и 31 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.

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