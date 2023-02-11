Павлюченко: уверен, что Глушаков усилит «Нижний Новгород» — он поведёт команду за собой

Бывший игрок «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко высказался о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«Переход в «Нижний Новгород» — хороший вариант для Дениса. Ему нужно играть! Трансфер Глушакова пойдёт на пользу «Нижнему». Он опытный футболист, и всё-таки для этого его и позвали. Конечно, всё будет зависеть от его физической формы и как он пройдёт сборы. Но будет готовиться, и всё получится! В целом полезное приобретение для клуба — он поведёт команду за собой. Мы знаем, какой Денис работяга: даёт большой объём в центре поля. Уверен, что Глушаков усилит команду», — приводит слова Павлюченко Sport24.
36-летний Глушаков, начинавший текущий сезон в подмосковных «Химках», сыграл 19 матчей за свой прошлый клуб, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав после 17 сыгранных матчей 19 очков. В первой игре после зимнего перерыва нижегородцы сыграют на выезде с «Зенитом» 4 марта.
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