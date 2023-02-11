Мартинес: Мбаппе забил мне 4 гола в финале — он, должно быть, думает, что это я его кукла

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил, что не издевался над Килианом Мбаппе, празднуя победу на ЧМ-2022.

Напомним, сразу же после финальной игры, празднуя победу в раздевалке, голкипер попросил «минуту молчания» в память о Мбаппе, а на последующем чемпионском параде в Буэнос-Айресе позировал с куклой-младенцем с лицом Килиана.

«Люди бросали нам по пути кучу кукол, мы были поражены. Они бросили почти сотню во время парада. Я подобрал её, потому что она рассмешила меня, подержал две секунды и бросил обратно, вот и всё. Как я мог издеваться над Мбаппе, если он забил мне четыре гола?! Четыре гола в финале… Он, должно быть, думает, что это я его кукла!

Повторяю, ничего личного против Мбаппе у меня нет. Я очень уважаю его. Если люди поют что-либо о нём или Неймаре, то это только потому, что они лучшие игроки. После финала я сказал ему, что было приятно играть против него и что он почти выиграл матч в одиночку… У него огромный талант. Думаю, когда Месси уйдёт, он выиграет много «Золотых мячей», – приводит слова Мартинеса Goal.com.