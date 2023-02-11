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Писарский объяснил, почему отказался от предложений из Европы

Писарский объяснил, почему отказался от предложений из Европы
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал о предложениях из зарубежных клубов.

«Знал про «Црвену Звезду», сам общался с руководством клуба. Ещё были предложения от трёх клубов Турции из верхней части таблицы. Ещё была пара вариантов из РПЛ, но нам они не подошли. Про «Севилью» мне говорил агент, но без конкретики, а про Бундеслигу я не в курсе. Я ведь рано перешёл в «Крылья», до нового года. Если бы долго думал, то, может, ещё бы возникли варианты, но для себя я сделал выбор в пользу Самары.

Почему отказался? Это хорошие варианты, но я хотел ещё поиграть в России. Это моё желание, у меня семья тут. Я всего полгода в РПЛ, решил всё резко не менять. Если судьба решит, что мне предстоит играть в Европе, то я там в любом случае окажусь. Если нет, то продолжу карьеру в России», – приводит слова Писарского Metaratings.

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