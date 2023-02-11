Голкипер «Ливерпуля» Алисон: на данный момент наш самый главный противник — это мы сами

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном». Встреча состоится в понедельник, 13 февраля. Начало игры — в 23:00 мск.
«Сейчас трудный момент – мы это признаём. Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать для изменения ситуации, — это осознать своё реальное положение. Мы это делаем. На этой неделе у нас есть время, мы усердно работаем. Мы понимаем важность дерби, знаем, как необходимо и значимо для нас хорошо выступить, показать нашим болельщикам, что у нас всё ещё есть желание. Мы собираемся сделать это и постараемся выиграть игру.
Каждый матч, который нам предстоял, был действительно большим испытанием – думаю, из-за нашей игры, а не из-за соперника. Считаю, что на данный момент наш самый главный противник — это мы сами. Конечно, «Эвертон» — хорошая команда. Они не в лучшей ситуации, но у них сменился тренер, они настроены, они обыграли лидеров лиги. Это показывает, что в их команде есть качества. Это дерби – они будут бороться за результат, но и мы тоже. На нашей стороне есть болельщики, а когда мы вместе — мы сильнее», — приводит слова Алисона официальный сайт «Ливерпуля».
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