Педру Мендеш: Головин — лучший российский футболист в Европе

Экс-игрок сборной Португалии Педру Мендеш заявил, что считает полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим российским футболистом, выступающим в Европе.

«Лучший российский футболист, выступающий в Европе? Я выберу Головина. Почему? Не знаю. Это просто личное предпочтение, он больше других нравится мне как игрок. Александр — талантливый футболист.

В России всегда были великолепные футболисты европейского уровня, особенно в 90-е. Понятно, что в нынешних условиях российским игрокам тяжелее перейти в европейский чемпионат, но в России всегда были футболисты, которые играли в топ-клубах — Канчельскис, Аленичев, с которым я играл в «Порту», Павлюченко, Аршавин и так далее. Это были действительно отличные игроки», — приводит слова Мендеша «РБ Спорт»