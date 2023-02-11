«Химки» подписали контракт с воспитанником «Црвены Звезды»

Сербский защитник Стефан Мелентиевич стал игроком подмосковных «Химок». Контракт с футболистом рассчитан на 3,5 года. Об этом сообщила пресс-служба «Химок».



18-летний Мелентиевич является воспитанником академии белградской «Црвены Звезды». Ранее футболист выступал за сербские «Раднички».



«Футбольный клуб «Химки» приветствует Мелентиевича и желает успешной игры за красно-чёрных», — написано в заявлении клуба.



«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице, набрав 12 очков после 17 матчей. В первом матче после зимней паузы подопечные Спартака Гогниева встретятся с воронежским «Факелом». Игра состоится 3 марта в Воронеже. Начало встречи — в 19:00 мск.

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