Де ла Фуэнте: говорить о Серхио Рамосе — значит говорить об истории испанского футбола

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал будущее защитника Серхио Рамоса в национальной команде, назвав игрока «ПСЖ» исключительным и фантастическим футболистом.
«Вынуждают ли меня вернуть в сборную Серхио Рамоса? Я этого не чувствую, правда. Говорить о Серхио Рамосе — значит говорить об истории испанского футбола, об исключительном, фантастическом футболисте. Он по-прежнему играет на очень высоком уровне. Он имеет такие же шансы сыграть за сборную, как и более молодые футболисты. Я хочу иметь в команде качественных и лучших игроков, которые будут способны сформировать команду. Это для меня самое главное. У нас мало времени на подготовку, и моя задача – создать команду. Разговоры о Рамосе или других великих ветеранах не доставляют мне дискомфорта. В любом случае мы сформируем команду. Если в ней будет Серхио, то пусть так. А если кто-то другой, пусть будет он.
Я знаю Серхио с 15 лет. Я тренировал его уже тогда. Понимаю, что прошло много времени, а люди меняются, но в этом случае если что-то и изменилось, то в лучшую сторону. Я уверен, что он ничего не испортит своим присутствием. Когда он играет за сборную, он играет лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.
Месси недоволен фолом Рамоса на тренировке
- 11 февраля 2023
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:28