Де ла Фуэнте: говорить о Серхио Рамосе — значит говорить об истории испанского футбола

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал будущее защитника Серхио Рамоса в национальной команде, назвав игрока «ПСЖ» исключительным и фантастическим футболистом.

«Вынуждают ли меня вернуть в сборную Серхио Рамоса? Я этого не чувствую, правда. Говорить о Серхио Рамосе — значит говорить об истории испанского футбола, об исключительном, фантастическом футболисте. Он по-прежнему играет на очень высоком уровне. Он имеет такие же шансы сыграть за сборную, как и более молодые футболисты. Я хочу иметь в команде качественных и лучших игроков, которые будут способны сформировать команду. Это для меня самое главное. У нас мало времени на подготовку, и моя задача – создать команду. Разговоры о Рамосе или других великих ветеранах не доставляют мне дискомфорта. В любом случае мы сформируем команду. Если в ней будет Серхио, то пусть так. А если кто-то другой, пусть будет он.

Я знаю Серхио с 15 лет. Я тренировал его уже тогда. Понимаю, что прошло много времени, а люди меняются, но в этом случае если что-то и изменилось, то в лучшую сторону. Я уверен, что он ничего не испортит своим присутствием. Когда он играет за сборную, он играет лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

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