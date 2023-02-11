Футболка Фати с 10-м номером не входит даже в топ-6 самых продаваемых у «Барселоны»

Футболки полузащитников Гави и Педри, а также нападающего Роберта Левандовского, являются рекордсменами среди продаж игровых маек футболистов «Барселоны». Об этом сообщает AS. По сведениям источника, футболка с 10-м номером, которая ранее принадлежала Лионелю Месси, а сейчас досталась Ансу Фати, не входит даже в топ-6 продаваемых.

Футболки аргентинца, который был владельцем 10-го номера с 2008 по 2021 год, били все рекорды продаж «Барселоны». После его ухода «десятка» досталась Фати, но из-за регулярных травм нападающий так и не стал основным игроком в своей команде, а в нынешнем сезоне является игроком ротации.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

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