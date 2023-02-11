Defensa Central: «Реал» летом попрощается с Эденом Азаром и Мариано Диасом
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Мадридский «Реал» в летнее трансферное окно намерен отпустить нападающего Мариано Диаса и полузащитника Эдена Азара. Об этом сообщает Defensa Central.
По сведениям источника, у 29-летнего доминиканца испанского происхождения истекает контракт в конце сезона. В нынешней кампании Диас в семи матчах во всех турнирах провёл на поле 45 минут, не отметившись результативными действиями.
Контракт 32-летнего Азара истекает летом 2024 года. В текущем сезоне бельгийский футболист в семи матчах на поле отметился голом и результативной передачей. Сейчас Эден Азар восстанавливается от очередной травмы.
Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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