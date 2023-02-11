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«Если на поле всё будет хорошо, то они сблизятся». Гольдман — о Дзюбе и фанатах «Локо»

«Если на поле всё будет хорошо, то они сблизятся». Гольдман — о Дзюбе и фанатах «Локо»
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Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, оценил, как болельщики железнодорожников принимают футболиста. Ранее у стадиона был замечен баннер с нецензурным посланием Дзюбе.

«Баннер, естественно, видел. Но мне кажется, что это мнение какого-то узкого круга лиц. То, что я читал на гостевых и в целом в инфополе, реакция сдержанно-оптимистичная. Есть и негатив, но адекватные болельщики понимают, что в той ситуации, в которую попал «Локомотив», приход Артёма — отличное решение. У него никогда не было проблем с фанатами «Локо», поэтому если на футбольном поле всё будет хорошо, а я в это искренне верю, то постепенно они должны сблизиться.

Сама история с баннером — провокация каких-то не очень умных людей. Кто знает, может, это были даже не болельщики «Локомотива»? Каких-то официальных заявлений от фан-движения я не видел», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».

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