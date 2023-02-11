«Если на поле всё будет хорошо, то они сблизятся». Гольдман — о Дзюбе и фанатах «Локо»

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, оценил, как болельщики железнодорожников принимают футболиста. Ранее у стадиона был замечен баннер с нецензурным посланием Дзюбе.
«Баннер, естественно, видел. Но мне кажется, что это мнение какого-то узкого круга лиц. То, что я читал на гостевых и в целом в инфополе, реакция сдержанно-оптимистичная. Есть и негатив, но адекватные болельщики понимают, что в той ситуации, в которую попал «Локомотив», приход Артёма — отличное решение. У него никогда не было проблем с фанатами «Локо», поэтому если на футбольном поле всё будет хорошо, а я в это искренне верю, то постепенно они должны сблизиться.
Сама история с баннером — провокация каких-то не очень умных людей. Кто знает, может, это были даже не болельщики «Локомотива»? Каких-то официальных заявлений от фан-движения я не видел», — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».
- 11 февраля 2023
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:30
-
12:30
-
12:22
-
12:17
-
12:10
-
12:07
-
12:00
-
12:00
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:28