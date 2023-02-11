Быстров: Мамаев — хороший футболист и отличный парень. Желаю ему удачи в дальнейшей жизни!

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров прокомментировал новость о завершении карьеры бывшего полузащитника ЦСКА и «Краснодара» Павла Мамаева.



«Паша Мамаев как минимум хороший футболист, а как максимум отличный парень. От души желаю удачи в дальнейшей жизни!



Хочу добавить, что, к сожалению, всё больше талантливых футболистов заканчивают свою карьеру, а на их места, увы, нет молодой замены с сильным характером, трудолюбием и большим стремлением. В нынешних реалиях без этого успех в карьере невозможен. Так что что-то надо делать с нашим футболом! Спасать! Срочно!» — написал Быстров в своём телеграм-канале.

34-летний Мамаев покинул подмосковные «Химки» на правах свободного агента в июле 2022 года, после чего нигде не играл. Также полузащитник защищал цвета «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.