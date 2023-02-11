«Вест Хэм Юнайтед» — «Челси»: Фернандес, Мудрик и Феликс — в стартовом составе синих
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В матче 23-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Команды будут играть на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. Начало игры — в 15:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабианьски, Керер, Огбонна, Агер, Цоуфал, Райс, Пакета, Эмерсон, Боуэн, Антонио, Бенрахма.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Джеймс, Бадьяшиль, Силва, Кукурелья, Фернандес, Лофтус-Чик, Мадуэке, Мудрик, Хаверц, Феликс.
Во встрече первого круга «Челси» одержал победу со счётом 2:1.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 30 очков после 21 матча. «Вест Хэм» находится на 17-й строчке, заработав 19 баллов. Лидирует «Арсенал» (50).
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