Представитель Дзюбы: лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно

Леонид Гольдман, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы, рассказал, почему не состоялся переход футболиста в московское «Торпедо».

«В тот момент в «Торпедо» происходила смена власти, менялся и совет директоров, люди вокруг совета директоров, менялась команда. У Артёма состоялся разговор с главным тренером, вроде бы они хорошо общались. Я на самой встрече не присутствовал, но Артём отмечал, что там возникла некая «химия», озвученные слова всех устраивали… однако закончился этот разговор непонятным предложением Талалаева приехать в Турцию на просмотр.

Талалаев говорил, что предлагал Дзюбе приехать на медосмотр и разговор? Смотрите, насколько я знаю, слово «просмотр» не называлось, но Талалаев говорил так: «Надо приехать, посмотреть на тебя, в какой ты форме, пообщаться». Да, я видел эти заявления в прессе про «медосмотр», но это не совсем так. Непосредственно медосмотр Артём должен был пройти в Москве, причём в какой-то момент он был уже заказан. Но руководство, которое изначально было не против сделки, начало сомневаться по каким-то неспортивным причинам. Причём по неофициальной информации другие варианты, на которых настаивал тренер, были более дорогостоящие для клуба, ведь мы никаких агентских и подъёмных от «Торпедо» не просили. Был прописан минимальный уровень зарплаты…

Моё мнение, что лучший бомбардир в истории РПЛ не может играть бесплатно за кого бы то ни было. Читал, что исполняющий обязанности председателя Совета директоров «Торпедо» через СМИ озвучил мысль, что если бы у него состоялся разговор с Артёмом, то он предложил бы ему схему оплаты по принципу success fee — вознаграждение, выплачиваемое только в случае благоприятного исхода. На мой взгляд, это максимально странно. Господа, вы идёте на последнем месте, забили семь голов за 17 туров, ваши игроки «молчат» со 2 октября!» — приводит слова Гольдмана «Матч ТВ».