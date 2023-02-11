Игрок «Аль-Насра»: в Саудовской Аравии деньги не считают, если захотят Месси — подпишут

Полузащитник «Аль-Насра» Джалолиддин Машарипов оценил вероятность переезда в чемпионат Саудовской Аравии звёздного нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси после перехода в лигу Криштиану Роналду.

«Пресса часто пишет, что в Саудовскую Аравию могут перебраться новые звёзды: Эден Азар, Кейлор Навас, Серхио Бускетс, Марко Ройс, Пепе, Серхио Рамос. Шансы увидеть их в Саудовской Аравии высоки. Думаю, теперь ни один футболист не считает наш чемпионат слабым. И если поступит предложение, высока вероятность, что футболист его примет.



После перехода Роналду заманить остальных будет легко. «Аль-Наср» может подписать любую звезду. Если футболист захочет перейти, клуб решит вопрос. Статус чемпионата Саудовской Аравии значительно вырос после трансфера Криштиану.



Месси? У меня нет инсайдов о его переходе, но Саудовская Аравия может легко это устроить. Деньги тут не считают. Хотели Криштиану – он тут. Всё зависит от Лео», — написал Машарипов в своей колонке на Sports.ru.