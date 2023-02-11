«Монако» — «ПСЖ»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00 мск

В матче 23-го тура французской Лиги 1 встретятся «Монако» и «ПСЖ». Команды будут играть на стадионе «Луи II» в Фонвьее (Монако). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге текущего сезона чемпионата Франции «ПСЖ» и «Монако» сыграли вничью — 1:1. Гости открыли счёт в матче на 20-й минуте: отличился немецкий нападающий Кевин Фолланд с передачи россиянина Александра Головина. Ответный мяч парижан на 70-й минуте с пенальти забил Неймар.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1 сезона-2022/2023, набрав 54 очка после 22 матчей. «Монако» находится на четвёртой строчке с 44 очками.