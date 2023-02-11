«Ростов» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 3-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встретятся «Ростов» и «Краснодар». Команды будут играть на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Ассистенты: Максим Гаврилин (Владимир), Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Победу в турнире уже обеспечил себе московский «Спартак», набрав восемь очков. «Краснодар» (3) занимает вторую строчку. Сочи (3) — на третьем месте. «Ростов» (2) замыкает турнирную таблицу.
В первом круге сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги «Ростов» обыграл «Краснодар» со счётом 3:2.
- 11 февраля 2023
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
14:56
-
14:56