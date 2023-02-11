«Милан» заинтересован в подписании Наби Кейта в статусе свободного агента летом

«Милан» серьёзно заинтересован в подписании летом в статусе свободного агента полузащитника Сборной Гвинеи и «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Mirror.

Сообщается, что в лице Кейта «россонери» видят идеальную опцию для усиления центра поля. Ранее стало известно, что полузащитник «Ливерпуля» покинет клуб по окончании сезона, когда истечёт срок его соглашения с мерсисайдцами. Сообщается, что с января игрок получил право вести предварительные переговоры о контракте с другими клубами.

27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.