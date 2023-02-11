«Милан» заинтересован в подписании Наби Кейта в статусе свободного агента летом

«Милан» серьёзно заинтересован в подписании летом в статусе свободного агента полузащитника Сборной Гвинеи и «Ливерпуля» Наби Кейта, сообщает Mirror.
Сообщается, что в лице Кейта «россонери» видят идеальную опцию для усиления центра поля. Ранее стало известно, что полузащитник «Ливерпуля» покинет клуб по окончании сезона, когда истечёт срок его соглашения с мерсисайдцами. Сообщается, что с января игрок получил право вести предварительные переговоры о контракте с другими клубами.
27-летний Наби Кейта был куплен «Ливерпулем» у «РБ Лейпциг» летом 2018 года за € 60 млн. В нынешнем сезоне полузащитник выходил на поле в десяти матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.
- 11 февраля 2023
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
14:56
-
14:56
-
14:50
-
14:48
-
14:39
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:21
-
14:17
-
14:14
-
14:11
-
14:08
-
14:07
-
13:59
-
13:48
-
13:47
-
13:45
-
13:35
-
13:32
-
13:32
-
13:19
-
13:16