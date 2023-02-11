Хави подтвердил, что «Барселона» близка к продлению контракта с Серхи Роберто

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с полузащитником Серхи Роберто. Действующее соглашение с испанским футболистом истекает в конце сезона.

«Он очень важен для команды, он может играть на разных позициях. Я много раз настаивал на том, чтобы он остался. Мы очень близки к тому, чтобы подписать новый контракт с Серхи», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.