Хави подтвердил, что «Барселона» близка к продлению контракта с Серхи Роберто
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что клуб близок к подписанию нового контракта с полузащитником Серхи Роберто. Действующее соглашение с испанским футболистом истекает в конце сезона.
«Он очень важен для команды, он может играть на разных позициях. Я много раз настаивал на том, чтобы он остался. Мы очень близки к тому, чтобы подписать новый контракт с Серхи», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
31-летний Серхи Роберто — воспитанник «Барселоны». Он находится в структуре команды с 2006 года. В нынешнем сезоне полузащитник в 18 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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