Хави: рецепт побед? У меня нет волшебного зелья, «Барселона» со мной взяла лишь Суперкубок

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём «рецепте» побед и поведал об особенном отношении к футболистам.

«Рецепт побед? Я кусаюсь (смеётся). Стараюсь быть позитивным и передавать всё, что думаю и вижу. У меня нет волшебного зелья. Я стараюсь учить футболистов, стараюсь не ограничивать их. Мы зависимы от игроков, пока клуб не выиграл со мной ничего, кроме Суперкубка Испании», — приводит слова Хави Marca.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» в 20 матчах набрала 53 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым мадридский «Реал» на восемь очков.

Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.