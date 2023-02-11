Хави: рецепт побед? У меня нет волшебного зелья, «Барселона» со мной взяла лишь Суперкубок
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Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о своём «рецепте» побед и поведал об особенном отношении к футболистам.
«Рецепт побед? Я кусаюсь (смеётся). Стараюсь быть позитивным и передавать всё, что думаю и вижу. У меня нет волшебного зелья. Я стараюсь учить футболистов, стараюсь не ограничивать их. Мы зависимы от игроков, пока клуб не выиграл со мной ничего, кроме Суперкубка Испании», — приводит слова Хави Marca.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» в 20 матчах набрала 53 очка и занимает в турнирной таблице первое место, опережая идущего вторым мадридский «Реал» на восемь очков.
Видеообзор. «Барселона» — «Севилья». Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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