Фото: юный болельщик «Вест Хэма» разыграл Тьяго Силву перед матчем с «Челси»

Бразильский защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва стал участником забавной ситуации перед началом матча английской Премьер-лиги с «Вест Хэмом» (1:0, идёт первый тайм).
В подтрибунном помещении перед выходом на поле один из детей, которые должны сопровождать футболистов, подал руку 38-летнему бразильцу, чтобы его поприветствовать. Силва ответил юному болельщику «молотобойцев» взаимностью и протянул ему руку.
Однако юный фанат «Вест Хэма» в последний момент убрал руку и показал лидеру «Челси» насмехающийся жест. Футболист не ожидал подобного исхода, но мгновение спустя ответил мальчику тем же.
«Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ текущего сезона, набрав после 21 сыгранного матча 30 очков. «Вест Хэм» идёт в таблице 17-м с 19 баллами.
Мудрик показал свою работу в спортзале:
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