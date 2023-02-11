Жоау Феликс забил дебютный мяч за «Челси» в ворота «Вест Хэма» с передачи Энцо Фернандеса

В эти минуты проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Челси». Команды играют на стадионе «Олимпийский» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Крэйгом Поусоном. На момент написания новости «Челси» выигрывает со счётом 1:0.
На 16-й минуте отличился португальский нападающий синих Жоау Феликс с передачи аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса. Оба являются новичками клуба, пришедшими в зимнее трансферное окно. Феликс проводит второй матч в составе «Челси». В предыдущей своей игре он был удалён и далее отбывал трёхматчевую дисквалификацию.
«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 30 очков после 21 матча. «Вест Хэм» находится на 17-й строчке, заработав 19 очков. Лидирует «Арсенал» (50).
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