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Клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге

Клубы АПЛ выступили против присоединения к Суперлиге
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Клубы английской Премьер-лиги заявили об отсутствии намерений присоединиться к Европейской Суперлиге, сообщает The Guardian.

По информации источника, сегодня в Лондоне прошло собрание представителей всех клубов английского чемпионата. Исполнительный директор лиги Ричард Мастерс кратко ознакомил их с деталями презентации нового проекта Суперлиги. Отмечается, что все 20 клубов АПЛ выразили нежелание присоединяться к турниру.

Напомним, ранее появилась информация, что «Реал», «Барселона» и «Ювентус» готовят запуск Суперлиги с участием 60–80 клубов без постоянных членов, разделённой на несколько дивизионов. Сразу после этого генеральным директором Европейской Суперлиги Берндом Райхартом были опубликованы 10 принципов, на которых будет основан новый турнир.

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