Де ла Фуэнте: я верен признанной во всём мире модели игры, которая принадлежит Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал, в каком стиле будет играть национальная команда под его руководством, отметив работу предыдущего наставника «Фурии Роха» Луиса Энрике.

«Работа, которую в сборной проделал Луис Энрике, была фантастической. Он оставил очень прочный фундамент для будущего. Мы тоже участвовали в этом, потому что у нас были очень хорошие отношения. Теперь на этом фундаменте мы можем строить. Мы должны сохранить преемственность, оставить то, что считаем хорошим, и изменить остальное.

Схема — не самое главное, идея — вот что важно. Я верен той модели игры, что признана во всём мире, той, которая принадлежит испанскому футболу и особенно сборной Испании. Футбол развивается, и любую схему можно адаптировать к идее», — приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

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