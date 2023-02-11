«Локомотив» опубликовал 13-минутный ролик в честь подписания Артёма Дзюбы

Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала на YouTube видеоролик, посвящённый переходу в команду нападающего Артёма Дзюбы. В материале показаны видеофрагменты, начиная с медосмотра футболиста, заканчивая его первыми днями в расположении команды на сборах.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца нынешнего сезона. Начинал эту кампанию российский нападающий в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», но покинул его в ноябре 2022 года по взаимному согласию сторон. В России Артём Дзюба семь лет выступал за «Зенит», он является воспитанником московского «Спартака». Форвард является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» возобновит официальную часть сезона играми со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.