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Стали известны имена заболевших кишечной инфекцией игроков «ПСЖ»

Стали известны имена заболевших кишечной инфекцией игроков «ПСЖ»
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Стали известны имена заболевших вирусной инфекцией футболистов французского «ПСЖ». По информации авторитетного «твиттера» Djamel, это полузащитники Фабиан Руис и Витинья.

Ранее RMC Sport сообщил, что среди игроков «ПСЖ» распространяется вирусная инфекция, связанная с заболеванием кишечника. Симптомами называются рвота, боль в животе и повышенная утомляемость. Ожидается, что в составе парижан на сегодняшний матч с «Монако» во французской Лиге 1 будут сделаны изменения.

Начало встречи «ПСЖ» и «Монако» запланировано на 19:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что из-за различных травм игру пропустят лидеры парижан Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Марко Верратти и другие игроки.

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