Дзюба: «Локомотив» — топовый клуб. У меня была цель остаться в России
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой переход в московский клуб и рассказал о целях.
Долетел хорошо. Шумиха вокруг перехода? Я понимал, что так будет. Безумно рад вернуться в Российскую Премьер-Лигу, у меня была цель остаться в России. Если летом, наоборот, я хотел попробовать себя за рубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне и семье комфортно, тем более получилось в Москве, в «Локомотиве», в топ-клубе. У меня большая ответственность, клуб топовый, очень много молодых ребят, нужно самому быстро влиться в коллектив и помочь многим ребятам», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
34-летний Дзюба на правах свободного агента подписал с москвичами контракт до конца сезона.
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