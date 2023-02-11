Дзюба: «Локомотив» — топовый клуб. У меня была цель остаться в России

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба прокомментировал свой переход в московский клуб и рассказал о целях.

Долетел хорошо. Шумиха вокруг перехода? Я понимал, что так будет. Безумно рад вернуться в Российскую Премьер-Лигу, у меня была цель остаться в России. Если летом, наоборот, я хотел попробовать себя за рубежом, то сейчас я искренне решил, что дома мне и семье комфортно, тем более получилось в Москве, в «Локомотиве», в топ-клубе. У меня большая ответственность, клуб топовый, очень много молодых ребят, нужно самому быстро влиться в коллектив и помочь многим ребятам», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

34-летний Дзюба на правах свободного агента подписал с москвичами контракт до конца сезона.