Дзюба — о карьере в Турции: понял, что русская земля — это моё. Но это положительный опыт

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба вспомнил эпизод карьеры в Турции. В начале сезона форвард выступал за «Адана Демирспор».

«Этап в Турции? Можно долго рассказывать, если коротко: это был безумно интересный, но тяжёлый опыт. Я его расцениваю положительно. Я вышел из зоны комфорта, попробовал. Я многое смог переосмыслить в плане человеческих отношений и в плане всего. Русская земля — это моё, мне тяжело вне. Хотя я очень хорошо коммуницировал с ребятами, со многими по сей день переписываюсь и общаюсь, но, наверное, не моё», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

В пяти матчах за «Адану» Дзюба провёл на поле 220 минут, отметившись одним забитым голом. С ноября 2022 по февраль 2023 года нападающий находился в статусе свободного агента.