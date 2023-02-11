Артём Дзюба — о варианте с «Локо»: в меня поверили. Сделаю всё возможное, чтобы оправдать
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как в его карьере появился вариант с московским клубом.
«Вариант с «Локомотивом»? Мы быстро договорились. Как только мы созвонились с Дмитрием Ульяновым, то буквально сразу назначили встречу, на которой также присутствовал Михаил Галактионов. Мы пообщались продуктивно, услышали друг друга. Рад, что они пригласили. Со своей стороны я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы показать, что они не ошиблись и что я тот человек, что если в меня верить, то я отплачу той же монетой», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
34-летний Артём Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона на правах свободного агента.
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