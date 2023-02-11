Артём Дзюба — о хейте: вставайте в очередь и продолжайте это делать. Докажу всё игрой
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к критике.
«Волна хейта в мою сторону из-за перехода в «Локомотив»? Я уже настолько толстокожий в этом плане, улыбаюсь. Вставайте в очередь и продолжайте это делать. Я спокойно относился как к славе, так и к подобному. Я пришёл в «Локомотив», чтобы помочь команде в непростой период. «Локомотив» находится там, где не должен находиться. Всё остальное, скептиков, мы закроем игрой, своими результатами. Многое всякое говорят. Одни говорят, другие делают. Вот и всё», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
34-летний Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона.
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