Дзюба — о седьмом номере в «Локо»: 22-й у Лантратова, у меня будет как у Криштиану Роналду
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, как пережил недоступность в клубе 22-го номера, и рассказал, почему взял в команде футболку с номером семь.
«Мы когда встретились с Лантратовым, я ему сказал: «Как ты мог, как ты смел?» Илья тоже любит 22-й номер, ничего страшного, значит, так и должно было быть. 22-й номер мне очень близок, значит будет седьмой номер, как говорится: «Криштиану Роналду, si», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» в феврале 2023 года, подписав контракт на правах свободного агента до конца сезона. Нынешний сезон российский нападающий начал в составе турецкого клуба «Адана Демирспор», но покинул его в ноябре 2022-го.
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