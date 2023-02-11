Дзюба — о Галактионове: уверен, что сработаемся. Нам обоим нужно всем и вся доказывать

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился мнением о главном тренере команды Михаиле Галактионове.
«Разговор с Галактионовым? Он рассказал своё видение, я — своё. Глубоко убеждён, что мы точно сработаемся, потому что говорят, что я, мол, конфликтный; убеждён, что мы совместной работой докажем, что Галактионов — сильный специалист, прогрессирующий, которому нужно доказывать всем и вся, как и мне. У нас общие интересы, которые мы должны выполнить. Я с огромным уважением к нему отношусь. Есть главный тренер, который всё решает — по составу, по игре. Есть капитан команды, который помогает. Я приложу все свои знания и умения, чтобы помочь коллективу расцвести ещё сильнее. Уверен, что они и без меня классные и крутые, но со мной будет более гармонично (смеётся)», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».
- 11 февраля 2023
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