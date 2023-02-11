Михайло Баньяц: Промес — лучший футболист РПЛ

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, кого считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги.

«Лучший футболист РПЛ прямо сейчас? Промес. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Сперцян и, думаю, Малком. На каком месте в таблице был бы «Краснодар», играя в Сербии? Точно в топ-3. Мы бы конкурировали с «Партизаном» и «Црвеной Звездой», — сказал Баньяц в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. В данный момент в чемпионате лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 17 играх и опережающий «Спартак» на шесть очков.