Михайло Баньяц: Промес — лучший футболист РПЛ
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц рассказал, кого считает лучшими игроками Российской Премьер-Лиги.
«Лучший футболист РПЛ прямо сейчас? Промес. Забил много голов, приносит пользу команде. Потом Сперцян и, думаю, Малком. На каком месте в таблице был бы «Краснодар», играя в Сербии? Точно в топ-3. Мы бы конкурировали с «Партизаном» и «Црвеной Звездой», — сказал Баньяц в интервью «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. В данный момент в чемпионате лидирует санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка в 17 играх и опережающий «Спартак» на шесть очков.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19
-
16:17
-
16:11
-
16:10
-
16:10
-
16:05
-
16:00
-
15:55
-
15:54
-
15:36
-
15:30
-
15:29
-
15:26
-
15:23
-
15:17
-
15:16
-
15:07
-
14:56
-
14:56
Партнерский контент