Дзюба — о молодых игроках «Локо»: не должно быть безразличных и сомневающихся

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, какие качества должны преобладать у молодых футболистов команды.

«Молодые игроки «Локомотива»? Для начала нужно познакомиться поближе, понять, что к чему. Безусловно, парни талантливые, иначе бы они не были бы в таком клубе. Сейчас то время, когда им нужно закалять свой характер, показывать лучшие качества. Главное, чтобы не было безразличных и тех, кто в чём-то сомневается. Не должно быть никаких сомнений, что мы выберемся из этой ситуации, что мы не на том месте. Наша цель — только выше и выше. Это главный посыл, и, конечно, как можно больше позитива», — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале «Локомотива».

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года.