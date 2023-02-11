Сборная России вышла в финал Кубка Легенд

В Москве проходит турнир среди ветеранов футбола — Кубок Легенд имени Константина Ерёменко. В соревновании принимают участие шесть команд: Легенды России, Легенды Африки, Легенды СНГ, Легенды Латинских стран, Легенды Европы и сборная Звёзд. Сборная России заняла первое место в группе и вышла в финал.
Сборная России играла в группе со сборной Легенд Латинской Америки и сборной Легенд Европы. В первом матче россияне обыграли латиноамериканцев со счётом 8:4. Хет-триком отметился Погребняк, Аленичев стал автором дубля, по голу забили Корнаухов, Алдонин и Каряка. Во второй игре Россия обыграла европейцев со счётом 4:2. Головской, Жирков и Погребняк забили по голу, ещё один мяч соперники забили сами себе. Соперник сборной России по финальной игре определится позднее.
- 11 февраля 2023
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