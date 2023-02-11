«Монако» — «ПСЖ»: Головин и Неймар — в стартовых составах на матч чемпионата Франции

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако пройдёт матч 23-го тура чемпионата Франции. «Монако» встретится с «ПСЖ». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:



«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен-Сегир, Бен-Йеддер.



«ПСЖ»: Доннарумма, Пембеле, Маркиньос, Битшиабу, Бернат, Витинья, Заир-Эмери, Данило, Солер, Неймар, Экитике.

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе пропускают игру из-за травм. «ПСЖ» с 54 очками идёт в турнирной таблице Лиги 1 на первом месте. «Монако» (44) — на четвёртом месте.