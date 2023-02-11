«Монако» — «ПСЖ»: Головин и Неймар — в стартовых составах на матч чемпионата Франции
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако пройдёт матч 23-го тура чемпионата Франции. «Монако» встретится с «ПСЖ». Обслужит матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск, а «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Монако»: Нюбель, Агилар, Дисаси, Марипан, Кайо Энрике, Диатта, Камара, Фофана, Головин, Бен-Сегир, Бен-Йеддер.
«ПСЖ»: Доннарумма, Пембеле, Маркиньос, Битшиабу, Бернат, Витинья, Заир-Эмери, Данило, Солер, Неймар, Экитике.
Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе пропускают игру из-за травм. «ПСЖ» с 54 очками идёт в турнирной таблице Лиги 1 на первом месте. «Монако» (44) — на четвёртом месте.
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
19:07
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:43
-
18:32
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19
Партнерский контент