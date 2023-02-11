«Таков футбол». Феликс — о ничьей в матче «Вест Хэм» — «Челси»

Нападающий «Челси» Жоау Феликс поделился мнением о ничейном результате матча с «Вест Хэмом» (1:1). Португалец стал автором единственного гола синих в этой встрече, который стал для него дебютным за клуб. Результативную передачу ему отдал Энцо Фернандес.

«Я думаю, мы провели отличную игру и контролировали ход матча. Они забили, когда мы были так хороши, но таков футбол. У нас были шансы забить. Теперь мы готовимся к следующей игре с удвоенной силой.



Мы боролись за три очка, но я думаю, что мы достаточно сильны для следующего матча. Я чувствую себя комфортно, играя в этой команде. Здесь так много качества, просто невероятно, и теперь нам нужно бороться вместе. У нас есть всё, чтобы добиться успеха в оставшейся части сезона», — приводит слова Феликса BBC.

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