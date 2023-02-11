«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, состоится последний матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Программу турнира, который досрочно выиграл московский «Спартак», закончат своим матчем «Ростов» и «Краснодар». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов (к), Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Комличенко.
«Краснодар»: Сафонов (к), Алонсо, Кайо, Волков, Петров, Сперцян, Ионов, Пина, Кади, Кордоба, Мозес.
Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
19:07
-
18:51
-
18:49
-
18:45
-
18:44
-
18:43
-
18:43
-
18:32
-
18:32
-
18:26
-
18:24
-
18:20
-
18:18
-
18:15
-
18:09
-
18:03
-
17:58
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
17:02
-
17:00
-
16:52
-
16:45
-
16:45
-
16:42
-
16:39
-
16:34
-
16:33
-
16:31
-
16:28
-
16:19
Партнерский контент