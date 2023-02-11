«Ростов» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 11 февраля, состоится последний матч Winline Зимнего кубка РПЛ. Программу турнира, который досрочно выиграл московский «Спартак», закончат своим матчем «Ростов» и «Краснодар». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Стартовые составы команд:



«Ростов»: Песьяков, Чернов, Сильянов, Осипенко, Мелёхин, Глебов (к), Байрамян, Селява, Уткин, Щетинин, Комличенко.



«Краснодар»: Сафонов (к), Алонсо, Кайо, Волков, Петров, Сперцян, Ионов, Пина, Кади, Кордоба, Мозес.

Обслужит матч бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут Максим Гаврилин (Владимир) и Алексей Лунёв (Новосибирск). Резервный судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).