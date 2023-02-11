Михайло Баньяц: Сафонов мог бы усилить любую команду, Сперцян преуспел бы в Европе

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о партнёрах по команде Эдуарде Сперцяне и Матвее Сафонове.

«Сможет ли Сперцян заиграть в Европе? Конечно! Эдо очень здорово играет, у него всё получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно. Матвей Сафонов? Он просто топ! Очень серьёзный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе», — сказал Баньяц в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. В Кубке России «быки» сыграют с ЦСКА.