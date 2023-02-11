Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михайло Баньяц: Сафонов мог бы усилить любую команду, Сперцян преуспел бы в Европе

Михайло Баньяц: Сафонов мог бы усилить любую команду, Сперцян преуспел бы в Европе
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением о партнёрах по команде Эдуарде Сперцяне и Матвее Сафонове.

«Сможет ли Сперцян заиграть в Европе? Конечно! Эдо очень здорово играет, у него всё получается. Думаю, он мог бы преуспеть и в Европе. У Сперцяна есть все качества. Он умный футболист. В Италии или Испании ему было бы комфортно. Матвей Сафонов? Он просто топ! Очень серьёзный игрок. Иногда ему невозможно забить. Высший класс. Сафонов мог бы усилить любую команду в Европе», — сказал Баньяц в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 25 очков в 17 матчах. В Кубке России «быки» сыграют с ЦСКА.

Новость по теме
Михайло Баньяц: Промес — лучший футболист РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023