«Ноттингем» заменил двух защитников на 8-й минуте. Это самые быстрые замены в истории АПЛ

Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне проходит матч 23-го тура английской Премьер-лиги. Местный «Фулхэм» встречается с «Ноттингем Форест». Обслуживает игру бригада арбитров во главе с Энди Мэдли.
На восьмой минуте «Ноттингем» остался без двух центральных защитников: одновременно травмы получили Вилли Боли и Скотт Маккенна. На их место вышли Джо Уорролл и Фелипе. Как сообщает Opta Sports в «Твиттере», это самая быстрая двойная замена игроков стартового состава в матче АПЛ.
«Фулхэм» в 22 матчах чемпионата Англии набрал 32 очка и занимает в турнирной таблице восьмое место. «Ноттингем Форест» с 24 очками в 21 игре расположился на 13-й позиции. Лидером соревнований является «Арсенал» — 50 очков в 20 матчах.
10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023. Видеоролик:
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