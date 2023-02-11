Мартынович — о сборах «Рубина»: не так важно, клуб РПЛ в соперниках или нет

Защитник «Рубина» Александр Мартынович поделился эмоциями от проходящего в эти дни тренировочного сбора команды.

«На самом деле не так важно, команда Премьер-Лиги с нами играет или нет. Мы в любом случае отталкиваемся от своей игры, от своей подготовки. Тренерский штаб смотрит, под какой нагрузкой нам играть. Может быть, захотят отработать какие-то определённые моменты. Это сборы, но то, что соперник неплохой, в любом случае плюс.

Игра с «Краснодаром» будет особенной для меня? Да, там есть ребята, с которыми мы вместе играли, тренировались. Есть и молодые ребята, с которыми мы были вместе на сборах. Хоть это и не основная команда, в любом случае будет приятно всех увидеть», — приводит слова Мартыновича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.