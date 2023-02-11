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«Монако» — «ПСЖ»: Александр Головин открыл счёт на четвёртой минуте

«Монако» — «ПСЖ»: Александр Головин открыл счёт на четвёртой минуте
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Сегодня, 11 февраля, на стадионе «Луи II» в Монако проходит матч 23-го тура чемпионата Франции. «Монако» встречается с «ПСЖ». Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На четвёртой минуте матча счёт открыл полузащитник «Монако» Александр Головин: российский полузащитник в чужой штрафной площади воспользовался рикошетом после удара Виссама Бен-Йеддера, отправив мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

26-летний Головин в нынешнем сезоне в 30 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал семь результативных передач. «ПСЖ» с 54 очками идёт в турнирной таблице Лиги 1 на первом месте. «Монако» (44) — на четвёртом месте.

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