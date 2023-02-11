«Бавария» разгромила «Бохум», дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер»

Сегодня, 11 февраля, проходят матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги. В одном из матчей «Бавария» принимала «Бохум» на «Альянц Арене». Матч начался в 17:30 мск и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

«Бавария» открыла счёт на 41-минуте усилиями Томаса Мюллера. На 64-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев, а спустя девять минут Серж Гнабри забил третий гол.

В параллельных матчах «Боруссия» (Дортмунд) добыла победу (2:0) в матче с «Вердером», «Фрайбург» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:1, «Майнц» победил «Аугсбург» со счётом 3:1, а «Байер» с тем же счётом одолел «Хоффенхайм».

«Бавария» продолжает лидировать в немецкой Бундеслиге. Команда опережает «Боруссию» на три очка, а «Унион» — на четыре. «Унион» будет играть позднее вечером.