«Бавария» разгромила «Бохум», дортмундская «Боруссия» обыграла «Вердер»
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Сегодня, 11 февраля, проходят матчи 20-го тура немецкой Бундеслиги. В одном из матчей «Бавария» принимала «Бохум» на «Альянц Арене». Матч начался в 17:30 мск и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
«Бавария» открыла счёт на 41-минуте усилиями Томаса Мюллера. На 64-й минуте Кингсли Коман удвоил преимущество хозяев, а спустя девять минут Серж Гнабри забил третий гол.
Германия - Бундеслига. 20-й тур
11 февраля 2023, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Мюллер – 41' 2:0 Коман – 64' 3:0 Гнабри – 74'
В параллельных матчах «Боруссия» (Дортмунд) добыла победу (2:0) в матче с «Вердером», «Фрайбург» обыграл «Штутгарт» со счётом 2:1, «Майнц» победил «Аугсбург» со счётом 3:1, а «Байер» с тем же счётом одолел «Хоффенхайм».
«Бавария» продолжает лидировать в немецкой Бундеслиге. Команда опережает «Боруссию» на три очка, а «Унион» — на четыре. «Унион» будет играть позднее вечером.
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