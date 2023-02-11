Тарханов ответил на вопрос, сможет ли Дзюба стать лучшим бомбардиром «Локомотива»
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Российский специалист Александр Тарханов выразил мнение, что результативность нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы будет зависеть от его формы и от того, как он встроится в игру команды.
«Сейчас необходимо будет посмотреть, в каком состоянии Дзюба и как он встроится в игру «Локомотива». Потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьёт. Может, забьёт много, а может, и ничего. Как сейчас можно говорить об этом? Нужно посмотреть первые игры, посмотреть, в какой он форме. Нападающий должен забивать как можно больше», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.
34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Предыдущим клубом игрока был «Адана Демирспор».
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