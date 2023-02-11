Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тарханов ответил на вопрос, сможет ли Дзюба стать лучшим бомбардиром «Локомотива»

Тарханов ответил на вопрос, сможет ли Дзюба стать лучшим бомбардиром «Локомотива»
Комментарии

Российский специалист Александр Тарханов выразил мнение, что результативность нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы будет зависеть от его формы и от того, как он встроится в игру команды.

«Сейчас необходимо будет посмотреть, в каком состоянии Дзюба и как он встроится в игру «Локомотива». Потом уже можно будет говорить о том, сколько он забьёт. Может, забьёт много, а может, и ничего. Как сейчас можно говорить об этом? Нужно посмотреть первые игры, посмотреть, в какой он форме. Нападающий должен забивать как можно больше», — сказал Тарханов Vprognoze.ru.

34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона. Предыдущим клубом игрока был «Адана Демирспор».

Новость по теме
Дзюба — о молодых игроках «Локо»: не должно быть безразличных и сомневающихся
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023