Кирьяков: «Спартак» вселил надежду, что может побороться с «Зенитом» за первое место в РПЛ

Российский тренер Сергей Кирьяков рассказал, что «Спартак» своей игрой на Winline Зимнем кубке РПЛ дал надежду на навязывание конкуренции «Зениту» в борьбе за победу в Российской Премьер-Лиге.

«Все надеются, что «Спартак» составит конкуренцию «Зениту» в РПЛ. Самая главная интрига в оставшейся части чемпионата — борьба в верхней части турнирной таблицы. «Зенит» в последние годы не давал никому даже шанса приблизиться к себе. «Спартак», который выиграл Зимний кубок РПЛ, своей игрой вселил надежду, что вполне может побороться за первое место с «Зенитом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

«Зенит» после 17 туров чемпионата России набрал 42 очка и занимает в турнирной таблице первое место. «Спартак» (36) — второй.