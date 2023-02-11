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Алекс Бальде отреагировал на информацию об интересе других клубов

Алекс Бальде отреагировал на информацию об интересе других клубов
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Защитник каталонской «Барселоны» Алекс Бальде прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны других клубов.

«Получал ли я предложения от других клубов? Не знаю, я сосредоточен на «Барсе» и предстоящих играх. Об этом позаботится мой агент, надеюсь, всё будет хорошо. Мне здесь комфортно, я очень счастлив и надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с контрактом Бальде. Его соглашение рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании игрок принял участие в 18 играх в составе сине-гранатовых, отметившись четырьмя результативными передачами. После 20 туров «Барселона» лидирует в испанской Примере, опережая мадридский «Реал» на восемь очков.

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