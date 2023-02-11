Алекс Бальде отреагировал на информацию об интересе других клубов

Защитник каталонской «Барселоны» Алекс Бальде прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны других клубов.
«Получал ли я предложения от других клубов? Не знаю, я сосредоточен на «Барсе» и предстоящих играх. Об этом позаботится мой агент, надеюсь, всё будет хорошо. Мне здесь комфортно, я очень счастлив и надеюсь продолжать в том же духе», — приводит слова Бальде Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с контрактом Бальде. Его соглашение рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании игрок принял участие в 18 играх в составе сине-гранатовых, отметившись четырьмя результативными передачами. После 20 туров «Барселона» лидирует в испанской Примере, опережая мадридский «Реал» на восемь очков.
- 11 февраля 2023
-
22:02
-
22:00
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:53