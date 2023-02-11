Владимир Гранат назвал главные интриги второй части сезона РПЛ
Поделиться
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.
«Судя по тому, как сейчас выступает «Спартак», самой главной интригой будет борьба за чемпионство. Также хочется посмотреть на борьбу за стыки и выживание, хочется посмотреть на «Локомотив» при новом тренере, и хочется, чтобы «Динамо» поборолось за призовую тройку», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. Турнирную таблицу соревнований возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 42 очка в 17 матчах. На втором месте находится московский «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35), на четвёртом — «Динамо» (29), на пятом — ЦСКА (29).
Комментарии
- 11 февраля 2023
-
22:02
-
22:00
-
21:52
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:22
-
21:18
-
21:15
-
21:12
-
21:11
-
21:11
-
21:07
-
21:07
-
21:04
-
21:00
-
20:56
-
20:51
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:20
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:57
-
19:53
Партнерский контент