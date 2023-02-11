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Владимир Гранат назвал главные интриги второй части сезона РПЛ

Владимир Гранат назвал главные интриги второй части сезона РПЛ
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Судя по тому, как сейчас выступает «Спартак», самой главной интригой будет борьба за чемпионство. Также хочется посмотреть на борьбу за стыки и выживание, хочется посмотреть на «Локомотив» при новом тренере, и хочется, чтобы «Динамо» поборолось за призовую тройку», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Российская Премьер-Лига возобновится 3 марта. Турнирную таблицу соревнований возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 42 очка в 17 матчах. На втором месте находится московский «Спартак» (36 очков), на третьем — «Ростов» (35), на четвёртом — «Динамо» (29), на пятом — ЦСКА (29).

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